Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» разгромил московский «Кайрат» в матче элитного раунда Кубка России

«Ахмат» разгромил московский «Кайрат» в матче элитного раунда Кубка России
Комментарии

В матче 2-го тура элитного раунда Кубка России в группе 7 грозненский «Ахмат» разгромил «Кайрат-Москву». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Одинцово и завершилась со счётом 3:0.

На 18-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Ахмата» Абубакар Кадыров, который реализовал пенальти. Во втором тайме форвард Габриэль Янку увеличил преимущество грозненцев, также отличившись с 11-метровой отметки. Автором третьего гола стал Амир Адуев.

«Ахмат» набрал 3 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы 7 элитного раунда Кубка России. Лидирует в группе «Ротор» (3). «Кайрат-Москва» (0) находится на третьем месте и лишился шансов на выход в следующую стадию турнира. «Ротор» и «Ахмат» сыграют между собой 27 октября.

Кубок России. Группа 7
22 сентября 2021, среда. 16:00 МСК
Кайрат-Москва
Москва
Окончен
0 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Кадыров – 18' (пен)   0:2 Янку – 57' (пен)   0:3 Адуев – 79'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021