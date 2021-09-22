«Ахмат» разгромил московский «Кайрат» в матче элитного раунда Кубка России

В матче 2-го тура элитного раунда Кубка России в группе 7 грозненский «Ахмат» разгромил «Кайрат-Москву». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Одинцово и завершилась со счётом 3:0.

На 18-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Ахмата» Абубакар Кадыров, который реализовал пенальти. Во втором тайме форвард Габриэль Янку увеличил преимущество грозненцев, также отличившись с 11-метровой отметки. Автором третьего гола стал Амир Адуев.

«Ахмат» набрал 3 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы 7 элитного раунда Кубка России. Лидирует в группе «Ротор» (3). «Кайрат-Москва» (0) находится на третьем месте и лишился шансов на выход в следующую стадию турнира. «Ротор» и «Ахмат» сыграют между собой 27 октября.