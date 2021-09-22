Победа «Крыльев» над «Знаменем» в Кубке России стала самой крупной в истории турнира

Сегодня в матче 2-го тура элитного раунда Кубка России в группе 9 самарские «Крылья Советов» разгромили ногинское «Знамя». Встреча проходила на стадионе «Знамя» в Ногинске и завершилась со счётом 10:0.

На 8-й минуте первый гол в матче забил полузащитник самарцев Данил Липовой. На 20-й минуте преимущество «Крыльев Советов» увеличил Дмитрий Цыпченко, ему ассистировал Сергей Пиняев. Спустя две минуты Пиняев довёл счёт до разгромного, забив свой дебютный гол за самарскую команду. Голевую передачу отдал Владислав Сарвели. На 30-й минуте Пиняев оформил дубль, результативный пас на счету Сергея Божина.

«Крылья Советов» набрали 3 очка и занимают первое место в группе 9, «Знамя» (0) — третье. Следующий матч на турнире самарцы проведут с «Енисеем».