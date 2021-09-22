В Боснии разгневанные фанаты подожгли машину с судьями внутри

Фанаты боснийского «Вележа» сожгли машину судей после матча с клубом «Борац Баня Лука» (0:3), сообщает журналист Харис Мрконя в «Твиттере».

Во встрече, которая проходила в Мостаре, местный «Вележ» проигрывал со счётом 0:2, и фанаты вышли на поле, разгневанные решениями судей. Игра была немедленно приостановлена, а «Вележ» признан проигравшим.



Сабрия Топалович, главный арбитр матча, покинул стадион в машине с двумя своими помощниками. Автомобиль с четырьмя мужчинами внутри преградил путь машине судей в туннеле, и выбежавшие фанаты начали разбивать авто. Затем они подожгли машину с помощью пиротехники. Фото опубликовано в «твиттере» HooligansTV.

Топаловичу и его помощникам удалось выбраться из машины живыми и сбежать, когда она загорелась. По словам представителя полиции Мостара, один из судей был ранен и доставлен в больницу. Полиция разыскивает подозреваемых.