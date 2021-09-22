«Севилья» — «Валенсия»: стартовые составы команд на матч Примеры
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Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Валенсии» на матч 6-го тура испанской Примеры.
«Севилья»: Боно, Карлос, Кунде, Мир, Монтиэль, Рекик, Фернандо, Хордан, Гомес, Ламела, Окампос.
«Валенсия»: Мамардашвили, Паулиста, Альдерете, Васс, Гедеш, Санмартин, Гомес, Хасон, Дуро, Лато, Фулькье.
Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев не принимает участия в матче из-за травмы. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Денис Черышев провёл четыре матча за «летучих мышей» и отдал одну результативную передачу. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2022 года.
После пяти сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 10 очками в активе. «Севилья» (8) — на седьмом месте.
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