«Севилья» — «Валенсия»: стартовые составы команд на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Валенсии» на матч 6-го тура испанской Примеры.

«Севилья»: Боно, Карлос, Кунде, Мир, Монтиэль, Рекик, Фернандо, Хордан, Гомес, Ламела, Окампос.

«Валенсия»: Мамардашвили, Паулиста, Альдерете, Васс, Гедеш, Санмартин, Гомес, Хасон, Дуро, Лато, Фулькье.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев не принимает участия в матче из-за травмы. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Денис Черышев провёл четыре матча за «летучих мышей» и отдал одну результативную передачу. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2022 года.



После пяти сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 10 очками в активе. «Севилья» (8) — на седьмом месте.