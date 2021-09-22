Московское «Динамо» разгромило ставропольское со счётом 6:0

Сегодня, 22 сентября, состоялась игра Кубка России между клубами «Динамо» Москва и «Динамо» Ставрополь. Команды встречались на стадионе «Динамо» в Ставрополе. Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу гостей поля.
На 11-й минуте защитник москвичей Дмитрий Скопинцев подхватил мяч у штрафной соперника и отправил его в дальний правый угол. Через 15 минут полузащитник московской команды Денис Макаров получил мяч на правом фланге, обыграл соперника, затем сместился в центр и дальним ударом поразил сетку ворот соперника. После этого московские динамовцы забили ещё четырежды. Забитыми мячами отметились Константин Тюкавин, Даниил Фомин и Ярослав Гладышев. Отметим, что для Гладышева этот гол стал дебютным в официальных матчах за московский клуб. На 83-й минуте Слай установил окончательный счёт в матче.
- 22 сентября 2021
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