Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал победу со счётом 10:0 в Кубке России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от победы в матче 2-го тура элитного раунда Кубка России со «Знаменем» (10:0).
«Мы поставили футболистов в стартовый состав, которые имели немного меньше игровой практики в последнее время. А дальше получилось то, как получилось. Быстрые голы в начале первого тайма смогли раскрыть игру. Наше преимущество в скорости, наше умение чуть лучше проводить быстрые атаки преобразовалось в такой крупный счёт. Надо сказать, что в любом случае, когда в конце матча мы освежили игру несколькими заменами, отсюда и пришёл такой крупный счёт.
Несмотря на крупный счёт, от меня всё равно был импульс, чтобы команда забивала ещё? Да, конечно. Но это было до счёта 5:0 или 6:0. Учитывая, что здесь «Енисей» до этого победил 4:0, мы делали задел в этом плане. Но после 6:0 мы уже заменили ребят, вышли свежие, преимущество в скорости стало очень большим.
Обстановка на стадионе «Знамя» отличная. Приятный стадион, хорошая атмосфера, пришли болельщики, приехали самарские болельщики, за что им огромное спасибо. И не просто приехали, а вы видите, какой большой десант. Мы всегда чувствуем их поддержку. И сам стадион, и атмосфера, и то, что здесь в плане формирования команды делается – настоящий сплав молодости и опыта, когда футболисты по-настоящему заслуженные и опытные передают знания молодым футболистам, своё мастерство – это приятно. Приятно было играть, приятно увидеть много знакомых. Желаю, чтобы команда «Знамя» как можно больше радовала своих болельщиков», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».
- 22 сентября 2021
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