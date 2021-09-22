Гвардиола раскритиковал количество замен, которое можно проводить в АПЛ

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу допустимого числа замен в английской Премьер-лиге.

«У команд по всему миру есть возможность делать пять замен, а у нас по-прежнему только три. Учитывая плотный график, это, простите меня, крайне смешно. Вот почему столько травм? Потому что мы не имеем возможности сделать пять замен за 90 минут. Все в мире следят за футболистами, за их здоровьем, за тем, чтобы использовать их как можно грамотнее. А у нас три замены – и матчи каждые три дня. Подготовиться невозможно, предсезонного турнира нет. При этом три замены, когда у всех пять. Может, однажды руководство лиги сможет объяснить мне, почему всё именно так», – приводит слова Гвардиолы Mirror.