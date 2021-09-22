Тренер «Крыльев Советов» рассказал о подготовке к матчу с «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победы в матче 2-го тура элитного раунда Кубка России со «Знаменем» (10:0) рассказал о подготовке к матчу с «Зенитом» в РПЛ.
«Как будем подходить к матчу с «Зенитом»? Действительно, «Зенит» с «Рубином» показал очень качественный футбол. Может, самый качественный за этот отрезок чемпионата среди всех команд. Мы это видели, мы готовимся, мы чётко представляем, что игра будет совершенно другой, чем сейчас. С завтрашнего дня, даже с сегодняшнего – уже ребятам кое-что сказали, начинаем подготовку. К сожалению, хотелось бы, чтобы к таким важным матчам у нас был недельный цикл. Потому что очень много таких деталей, которые надо не упустить, готовясь к такому серьёзному сопернику, как «Зенит».
Что сказал ребятам после матча со «Знаменем»? Во-первых, надо эту игру уже забывать. Потому что крупный счёт может и расхолаживать. Но здесь понимание того, кто наш следующий соперник, не должно дать такого настроения», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».
- 22 сентября 2021
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