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«Барселона» готова заплатить € 1,8 млн отступных за главного тренера сборной Бельгии

«Барселона» готова заплатить € 1,8 млн отступных за главного тренера сборной Бельгии
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Руководство «Барселоны» готово заплатить сборной Бельгии € 1,8 млн отступных за главного тренера команды Роберто Мартинеса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, кандидатами на пост главного тренера «Барселоны» являются Хави и Роберто Мартинес. Сейчас команду возглавляет Рональд Куман.

Ранее сообщалось, что если клуб не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, Жоан Лапорта может отправить Кумана в отставку.

Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.

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