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Валерий Газзаев не смог переизбраться в Госдуму

Валерий Газзаев не смог переизбраться в Госдуму
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Алании», депутат Государственной Думы Валерий Газзаев по итогам выборов покидает нижнюю палату парламента, сообщает «Коммерсантъ».

Газзаев, который провёл в Госдуме пять лет, принимал участие в голосовании от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Дагестане. В этот раз ему не удалось переизбраться.

Газзаев стал членом «Справедливой России» в июне 2016 года. Позднее был избран депутатом Госдумы, где занимал должность заместителя председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Затем Газзаев возглавил комитет по делам национальностей.

Под руководством Газзаева ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, трижды победил в чемпионате России (2003, 2005, 2006), четыре раза завоевал Кубок (2002, 2005, 2006, 2008) и два раза Суперкубок (2006, 2007).

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