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«Монако» в большинстве обыграл «Сент-Этьен». Головин вышел на поле после перерыва

«Монако» в большинстве обыграл «Сент-Этьен». Головин вышел на поле после перерыва
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Сегодня, 22 сентября, в рамках французской Лиги 1 футбольный клуб «Монако» встречался с «Сент-Этьеном». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

На 27-й минуте нападающий монегасков Кевин Фолланд открыл счёт в матче. Форварду ассистировал Юссуф Фофана. Через 6 минут игрок гостей Этьен Грин получил прямую красную карточку и покинул поле. Однако на 41-й минуте гости сравняли счёт. После передачи Жан-Филиппа Крассо Дени Буанга занёс мяч в сетку ворот соперника.
А во втором тайме Виссам Бен-Йеддер вывел хозяев поля вперёд, реализовав пенальти. За 5 минут до конца основного времени матча Кевин Фолланд отдал результативный пас на Бен-Йеддера, нападающий оформил дубль.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в начале второго тайма.

Франция - Лига 1. 7-й тур
22 сентября 2021, среда. 20:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 Фолланд – 27'   1:1 Буанга – 41'   2:1 Бен-Йеддер – 62' (пен)   3:1 Бен-Йеддер – 86'
Удаления: нет / Грин – 33'

В параллельном матче в Ренне встречались «Ренн» и «Клермон». Хозяева поля забили 6 безответных мячей. Полузащитник «Ренна» Камал Сулемана во втором тайме оформил дубль за две минуты.

Франция - Лига 1. 7-й тур
22 сентября 2021, среда. 20:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
6 : 0
Клермон
Клермон-Ферран
1:0 Мартен – 32'   2:0 Терье – 36'   3:0 Сулемана – 55'   4:0 Сулемана – 57'   5:0 Лаборде – 64'   6:0 Тэт – 77'
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