«Монако» в большинстве обыграл «Сент-Этьен». Головин вышел на поле после перерыва

Сегодня, 22 сентября, в рамках французской Лиги 1 футбольный клуб «Монако» встречался с «Сент-Этьеном». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
На 27-й минуте нападающий монегасков Кевин Фолланд открыл счёт в матче. Форварду ассистировал Юссуф Фофана. Через 6 минут игрок гостей Этьен Грин получил прямую красную карточку и покинул поле. Однако на 41-й минуте гости сравняли счёт. После передачи Жан-Филиппа Крассо Дени Буанга занёс мяч в сетку ворот соперника.
А во втором тайме Виссам Бен-Йеддер вывел хозяев поля вперёд, реализовав пенальти. За 5 минут до конца основного времени матча Кевин Фолланд отдал результативный пас на Бен-Йеддера, нападающий оформил дубль.
Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в начале второго тайма.
В параллельном матче в Ренне встречались «Ренн» и «Клермон». Хозяева поля забили 6 безответных мячей. Полузащитник «Ренна» Камал Сулемана во втором тайме оформил дубль за две минуты.
- 22 сентября 2021
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