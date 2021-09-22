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«Севилья» обыграла «Валенсию» и вышла на третье место в Примере

«Севилья» обыграла «Валенсию» и вышла на третье место в Примере
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В матче 6-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 3:1.

На 3-й минуте Эрик Ламела сделал передачу вперёд, Алехандро Гомес ворвался в штрафную и пробил точно в угол ворот.

Видео гола Гомеса

Спустя 12 минут «Севилья» забила курьёзный гол. Гонсало Монтьель прорвался по правому флангу и навесил, мяч задел ногу Тони Лато, ударился о газон и влетел за спину дезориентированного Георгия Мамардашвили.

Видео автогола Лато

На 22-й минуте хозяева довели счёт до разгромного. Длинный заброс прошёл к штрафной «Валенсии», Рафа Мир выиграл забег на скорость у защитника и аккуратно перебросил Мамардашвили.

На 31-й минуте Уго Дуро отыграл один мяч. Гонсало Гедеш сделал мягкий заброс в штрафную, Дуро сыграл на подборе и в касание пробил — мяч от ноги Диего Карлоса влетел в ворота «Севильи».

Видео гола Дуро

«Севилья» в пяти матчах набрала 11 очков и поднялась на третье место в таблице Примеры. «Валенсия» (10) опустилась на четвёртое место.

Испания - Примера. 6-й тур
22 сентября 2021, среда. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
3 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Гомес – 3'   2:0 Монтьель – 15'   3:0 Мир – 22'   3:1 Дуро – 31'

В другом матче Примеры «Эспаньол» переиграл «Алавес» со счётом 1:0.

Испания - Примера. 6-й тур
22 сентября 2021, среда. 20:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Алавес
Витория
1:0 де Томас – 54' (пен)
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