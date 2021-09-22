«Севилья» обыграла «Валенсию» и вышла на третье место в Примере

В матче 6-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 3:1.
На 3-й минуте Эрик Ламела сделал передачу вперёд, Алехандро Гомес ворвался в штрафную и пробил точно в угол ворот.
Спустя 12 минут «Севилья» забила курьёзный гол. Гонсало Монтьель прорвался по правому флангу и навесил, мяч задел ногу Тони Лато, ударился о газон и влетел за спину дезориентированного Георгия Мамардашвили.
На 22-й минуте хозяева довели счёт до разгромного. Длинный заброс прошёл к штрафной «Валенсии», Рафа Мир выиграл забег на скорость у защитника и аккуратно перебросил Мамардашвили.
На 31-й минуте Уго Дуро отыграл один мяч. Гонсало Гедеш сделал мягкий заброс в штрафную, Дуро сыграл на подборе и в касание пробил — мяч от ноги Диего Карлоса влетел в ворота «Севильи».
«Севилья» в пяти матчах набрала 11 очков и поднялась на третье место в таблице Примеры. «Валенсия» (10) опустилась на четвёртое место.
В другом матче Примеры «Эспаньол» переиграл «Алавес» со счётом 1:0.
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