Головин прокомментировал победу «Монако» в матче с «Сент-Этьеном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат матча с «Сент-Этьеном» (3:1).

«Сегодня нужно было обязательно побеждать и брать три очка. Тем более соперник больше тайма играл в меньшинстве. Понятно, что в такой ситуации речь могла идти только о победе, другой задачи быть не могло. Хорошо, что мы смогли дважды забить во втором тайме. Легко ли было входить в такую игру? Мы владели преимуществом, нужно было воплотить его в голы. Это получилось сделать, значит, всё нормально. Сейчас матчи идут один за другим, есть игры чемпионата, Лиги Европы, поэтому ротация неизбежна. Хотя, конечно, готов играть все 90 минут», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.