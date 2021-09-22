Головин прокомментировал победу «Монако» в матче с «Сент-Этьеном»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат матча с «Сент-Этьеном» (3:1).
«Сегодня нужно было обязательно побеждать и брать три очка. Тем более соперник больше тайма играл в меньшинстве. Понятно, что в такой ситуации речь могла идти только о победе, другой задачи быть не могло. Хорошо, что мы смогли дважды забить во втором тайме. Легко ли было входить в такую игру? Мы владели преимуществом, нужно было воплотить его в голы. Это получилось сделать, значит, всё нормально. Сейчас матчи идут один за другим, есть игры чемпионата, Лиги Европы, поэтому ротация неизбежна. Хотя, конечно, готов играть все 90 минут», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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