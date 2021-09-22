Сульшер — о победе над «Вест Хэмом»: это лучше, чем 5:0

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о матче с «Вест Хэмом», который завершился со счётом 2:1 в пользу клуба из Манчестера.
«Мы все думали, что за счёт гола Джесси финал и так выдался достаточно драматичным, но потом Давид совершил это спасение. Вот настоящая драма, футбол таким и должен быть. Игра для болельщиков, а не для нас. Вот почему мы на грани сердечного приступа, вот почему мы теряем волосы! И всё это доставляет нам удовольствие. Концовка получилась что надо, и набрать в таком матче три очка – это лучше, чем победить 5:0. Такая победа объединяет команду, на лицах всех игроков читается восторг», – приводит слова Сульшера пресс-служба «красных дьяволов».
Напомним, победный гол на 89-й минуте забил хавбек Джесси Лингард. В добавленное время голкипер манкунианцев Давид де Хеа отразил пенальти.
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