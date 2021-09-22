Сёмин — о поражении от «Чайки»: первый тайм был плох, мы очень расстроены

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин высказался после поражения от «Чайки» в матче Кубка России.

«Мы много говорили, что это будет сложный матч, потому что эта команда очень сильно мотивирована, и они первый тайм лучше нас сыграли. Почему такое произошло – именно недооценка. Я думаю, в этом нужно нам разбираться. Первый тайм был плохо сыгран. Во втором было преимущество, но нужно забивать, чтобы изменить всё в лучшую сторону. Мы этого не смогли сделать. Естественно, очень расстроены. Но жизнь продолжается, надо готовиться к следующей игре«, – сказал Сёмин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу «Чайки», а подопечные Сёмина точно не выйдут в элитный раунд Кубка России.