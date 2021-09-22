«Вест Хэм» с Кралом и Влашичем выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка английский лиги

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм Юнайтед» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 1:0.

На 9-й минуте первый гол в матче забил полузащитник лондонцев Мануэль Лансини. Райан Фредерикс обработал мяч на правом фланге после передачи от Крала, выдержал паузу и рванул в штрафную, пройдя к лицевой линии мимо нескольких соперников. Защита «МЮ» держала Джаррода Боуэна, а Фредерикс прострелил на свободного Лансини, который ударом низом в касание отправил мяч под левую штангу.

Весь матч на поле провёл полузащитник «Вест Хэм» Алекс Крал, арендованный у «Спартака». Хавбек Никола Влашич появился на поле на 69-й минуте.

«Вест Хэм» вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги, «Манчестер Юнайтед» вылетел из турнира.