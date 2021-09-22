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«Арсенал» разгромил «Уимблдон» из первой лиги Англии

«Арсенал» разгромил «Уимблдон» из первой лиги Англии
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Сегодня, 22 сентября, в рамках 3-го раунда Кубка лиги встречались лондонские «Арсенал» и «Уимблдон». Команды играли на домашнем стадионе «канониров» «Эмирейтс». Главным арбитром матча был Джарред Джиллетт. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

На 11-й минуте матча нападающий красных Александр Ляказетт уверенно реализовал пенальти. На 77-й минуте после паса Ляказетта отличился 20-летний полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит. Уже через 3 минуты Эдвард Нкеита после паса Седрика забил 3-й мяч «пушкарей» в сегодняшнем матче, установив окончательный счёт противостояния.

Напомним, в предыдущем раунде лондонский «Арсенал» разгромил «Вест Бромвич» со счётом 6:0. «Уимблдон» в предыдущих матчах одолел «Чарльтон» и «Нортгемптон».

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
22 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Уимблдон
Лондон
1:0 Ляказетт – 11' (пен)   2:0 Смит – 77'   3:0 Нкетиа – 80'
Комментарии
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