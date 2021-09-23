«Реал» разгромил «Мальорку» и возглавил Примеру

В матче 6-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» разгромил «Мальорку». Встреча проходила на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде и завершилась со счётом 6:1.
На 3-й минуте Карим Бензема забил первый гол. Хосеп Гайя грубо ошибся при обработке мяча у штрафной, Бензема сыграл на перехвате, прорвался к воротам и пробил низом впритирку со штангой.
На 24-й минуте Марко Асенсио увеличил преимущество «Реала». Винисиус сделал передачу в лицевую, Родриго прострелил во вратарскую, где Асенсио использовал рикошет от голкипера, переправив мяч в ближний угол ворот.
Спустя минуту Ли Кан Ин отыграл один мяч. Ин взял игру на себя, прорвался до радиуса штрафной и закрутил мяч в угол ворот.
Спустя пять минут Марко Асенсио оформил дубль. Асенсио здорово отыгрался с Бензема, забежал в штрафную и аккуратным ударом покатил мяч в дальний угол ворот.
На 55-й минуте Асенсио оформил хет-трик. Форвард получил передачу от Бензема в нескольких метрах от штрафной, чуть улучшил позицию и с левой ноги пробил в нижний угол ворот.
На 78-й минуте Бензема оформил дубль. Давид Алаба совершил заброс в штрафную, Бензема принял и пробил — мяч через серию рикошетов залетел в ворота.
На 84-й минуте Иско забил шестой гол.
«Реал» набрал 16 очков и возглавил Примеру. «Мальорка» (8) — десятая.
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