«Реал» разгромил «Мальорку» и возглавил Примеру

В матче 6-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» разгромил «Мальорку». Встреча проходила на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде и завершилась со счётом 6:1.

На 3-й минуте Карим Бензема забил первый гол. Хосеп Гайя грубо ошибся при обработке мяча у штрафной, Бензема сыграл на перехвате, прорвался к воротам и пробил низом впритирку со штангой.

Видео гола Бензема

На 24-й минуте Марко Асенсио увеличил преимущество «Реала». Винисиус сделал передачу в лицевую, Родриго прострелил во вратарскую, где Асенсио использовал рикошет от голкипера, переправив мяч в ближний угол ворот.

Видео гола Асенсио

Спустя минуту Ли Кан Ин отыграл один мяч. Ин взял игру на себя, прорвался до радиуса штрафной и закрутил мяч в угол ворот.

Видео гола Ина

Спустя пять минут Марко Асенсио оформил дубль. Асенсио здорово отыгрался с Бензема, забежал в штрафную и аккуратным ударом покатил мяч в дальний угол ворот.

Видео дубля Асенсио

На 55-й минуте Асенсио оформил хет-трик. Форвард получил передачу от Бензема в нескольких метрах от штрафной, чуть улучшил позицию и с левой ноги пробил в нижний угол ворот.

Видео хет-трика Асенсио

На 78-й минуте Бензема оформил дубль. Давид Алаба совершил заброс в штрафную, Бензема принял и пробил — мяч через серию рикошетов залетел в ворота.

Видео гола Бензема

На 84-й минуте Иско забил шестой гол.

«Реал» набрал 16 очков и возглавил Примеру. «Мальорка» (8) — десятая.