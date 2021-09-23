Это′О: «ПСЖ» — прекрасное место для Месси и Рамоса
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Бывший игрок каталонской «Барселоны» камерунец Самуэль Это′О поделился мнением о французском «Пари Сен-Жермен».
«Команда, которую собрали катарец Нассер Аль-Хелаифи и его помощники, просто выдающаяся. Надеюсь, этот прекрасный коллектив выиграет всё, что захочет. Как и многие, я не ожидал, что Месси переедет в Париж. Мало кто мог представить, что Месси покинет «Барселону». Мир настолько непредсказуем, что может произойти что угодно. Рамос и Месси — великие футболисты, иметь их в своём составе – честь для «ПСЖ». Париж – один из лучших городов мира, «ПСЖ» – прекрасное место для этих игроков. Эти гении привыкли играть в условиях огромного давления, они знают, каково это», — приводит слова камерунца AS.
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