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Луческу обвинил «Шахтёр» в неуважении после поражения «Динамо» в Суперкубке Украины

Луческу обвинил «Шахтёр» в неуважении после поражения «Динамо» в Суперкубке Украины
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу остался недоволен поведением тренерского штаба «Шахтёра» во время матча за Суперкубок Украины. В этой встрече донецкий клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0.

«Не понравилась атмосфера в агрессивности, которая присутствовала в игре. Не понравились выходы на поле представителей тренерского штаба «Шахтера». Не понравилась агрессивность со стороны скамейки нашего соперника — оттуда постоянно выбегали и что-то кричали в нашу сторону. Это, видимо, продолжение вчерашних слов о том, что мы оказываем давление на судей. Но я такого не вижу — мы постоянно получаем фолы и желтые карточки.

Мне кажется, это — отсутствие уважения к нашей команде, тренерам, игрокам. Раньше я ничего подобного не говорил, но когда нас атакуют, мы должны отвечать. Сегодня не было фейр-плей со стороны скамейки соперника. Считаю, мы не можем создавать такую агрессию в матче лучших команд страны. Это не красит чемпионат.

Поздравляю «Шахтер» с победой, он заслуженно сегодня выиграл. Хорошая команда, с хорошими игроками, и ей, думаю, не нужно создавать такую атмосферу. Надеюсь, этого в дальнейшем не повторится», — приводит слова Луческу «Динамо Киев от Шурика».

3 октября «Динамо» вновь сыграет с «Шахтёром», но на этот раз в чемпионате Украины.

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