«Это непростые времена». Карлес Пуйоль обратился к болельщикам «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал «Барселону» после неудачного старта в нынешнем сезоне.
«Это непростые времена, но только если мы будем сплочёнными и будем поддерживать команду, будет легче вырваться вперёд», — написал Пуйоль в своём «инстаграме».
На данный момент «Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 8 очков. От лидирующего «Реала» команда отстает на 8 очков, но у каталонцев есть две игры в запасе.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромно проиграла «Баварии» (0:3).
Пуйоль играл за основную команду «Барселоны» с 1999 по 2014 год. В составе каталонского клуба Пуйоль трижды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2005/2006, 2008/2009, 2010/2011). С 2000 по 2013 год футболист вызывался в сборную Испании.
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