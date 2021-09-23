«Это непростые времена». Карлес Пуйоль обратился к болельщикам «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал «Барселону» после неудачного старта в нынешнем сезоне.

«Это непростые времена, но только если мы будем сплочёнными и будем поддерживать команду, будет легче вырваться вперёд», — написал Пуйоль в своём «инстаграме».

На данный момент «Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 8 очков. От лидирующего «Реала» команда отстает на 8 очков, но у каталонцев есть две игры в запасе.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромно проиграла «Баварии» (0:3).

Пуйоль играл за основную команду «Барселоны» с 1999 по 2014 год. В составе каталонского клуба Пуйоль трижды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2005/2006, 2008/2009, 2010/2011). С 2000 по 2013 год футболист вызывался в сборную Испании.