Де Дзерби прокомментировал разгромную победу «Шахтёра» над «Динамо» в Суперкубке Украины

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу в матче за Суперкубок Украины с киевским «Динамо» (3:0).

«Очень рад этой победе, рад за свою команду, ведь они в прошлом сезоне не выиграли ничего. Рад за президента, рад за всех работников, за фанатов, за болельщиков из Донецка, которые не могли разделить эту победу с командой.

Но это только первый шаг, у нас еще много матчей впереди. Скоро важный поединок чемпионата, а мы хотим побеждать всегда. В футбол можно играть ногами, но мы играем умом и сердцем. Мои ребята верят в себя, они сильные футболисты», — приводит слова Де Дзерби Football.ua.

3 октября «Динамо» вновь сыграет с «Шахтёром», но на этот раз в чемпионате Украины.