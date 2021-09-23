Де Дзерби прокомментировал разгромную победу «Шахтёра» над «Динамо» в Суперкубке Украины
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Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу в матче за Суперкубок Украины с киевским «Динамо» (3:0).
«Очень рад этой победе, рад за свою команду, ведь они в прошлом сезоне не выиграли ничего. Рад за президента, рад за всех работников, за фанатов, за болельщиков из Донецка, которые не могли разделить эту победу с командой.
Но это только первый шаг, у нас еще много матчей впереди. Скоро важный поединок чемпионата, а мы хотим побеждать всегда. В футбол можно играть ногами, но мы играем умом и сердцем. Мои ребята верят в себя, они сильные футболисты», — приводит слова Де Дзерби Football.ua.
3 октября «Динамо» вновь сыграет с «Шахтёром», но на этот раз в чемпионате Украины.
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