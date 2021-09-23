Де Дзерби ответил на слова Луческу об отсутствии уважения к «Динамо» со стороны «Шахтёра»

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби прокомментировал слова наставника «Динамо» Мирчи Луческу, который обвинил тренерский штаб донецкого клуба в неуважении после матча за Суперкубок Украины. Встреча завершилась разгромной победой «Шахтёра» со счётом 3:0.
«Я уважаю всех. Но если Луческу говорит, что у нас не было уважения, тогда как он сам в каждом матче прибавляет давления на арбитров, то такие моральные уроки я не принимаю. «Динамо» выиграло чемпионство, и они это заслужили. Для меня Луческу – маэстро. «Динамо» – важная команда, но «Шахтёр» – тоже. Я никогда не оказываю давления на арбитров. Но мне не нравится, когда остальные считают меня дураком», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Динамо».
3 октября «Динамо» вновь сыграет с «Шахтёром», но на этот раз в чемпионате Украины.
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