Британские студенты будут изучать соцсети Рашфорда в рамках учебной программы

Британские студенты будут изучать использование нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом социальных сетей в качестве инструмента гражданского активизма, сообщает Goal.

Ранее форвард использовал свои аккаунты в социальных сетях для борьбы с бедностью, собирая деньги на благотворительность и убеждая правительство Великобритании продолжать бесплатное школьное питание для детей.

Также в своих социальных сетях Рашфорд боролся с бездомностью, основал книжный клуб и выступил против расистских оскорблений, которые он и другие футболисты получали в последние годы.

Руководитель учебной программы AQA по искусству Сандра Аллан прокомментировала нововведение для британских студентов.

«Маркус Рэшфорд — один из самых влиятельных и вдохновляющих молодых людей в Великобритании, поэтому студенты могут многому научиться из того, как он использует социальные сети, чтобы оказать реальное влияние. Это не просто возможность для них узнать о социальных сетях — это также отличный способ узнать о важных социальных и расовых проблемах в рамках нашей приверженности равенству, разнообразию и включению в учебную программу», — сказала Аллан.