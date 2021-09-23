Британские студенты будут изучать соцсети Рашфорда в рамках учебной программы

Британские студенты будут изучать использование нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом социальных сетей в качестве инструмента гражданского активизма, сообщает Goal.
Ранее форвард использовал свои аккаунты в социальных сетях для борьбы с бедностью, собирая деньги на благотворительность и убеждая правительство Великобритании продолжать бесплатное школьное питание для детей.
Также в своих социальных сетях Рашфорд боролся с бездомностью, основал книжный клуб и выступил против расистских оскорблений, которые он и другие футболисты получали в последние годы.
Руководитель учебной программы AQA по искусству Сандра Аллан прокомментировала нововведение для британских студентов.
«Маркус Рэшфорд — один из самых влиятельных и вдохновляющих молодых людей в Великобритании, поэтому студенты могут многому научиться из того, как он использует социальные сети, чтобы оказать реальное влияние. Это не просто возможность для них узнать о социальных сетях — это также отличный способ узнать о важных социальных и расовых проблемах в рамках нашей приверженности равенству, разнообразию и включению в учебную программу», — сказала Аллан.
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