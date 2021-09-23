«Реал» продемонстрировал лучшую результативность за шесть туров Примеры с 1988 года
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Вчера, в среду, 22 сентября, в матче 6-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» разгромил «Мальорку». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 6:1.
Как отмечает OptaJose в «Твиттере», благодаря этой результативной победе футболистам «Реала» удалось отметиться статистическим достижением. После шестого тура Примеры игроки «Королевского клуба» забили уже 21 гол, это их лучшая результативность за данный отрезок начиная с сезона-1987/1988, когда «сливочным» удалось забить 26 голов.
«Реал» набрал 16 очков и возглавил Примеру. «Мальорка» (8) — 10-я.
В следующем туре подопечным Карло Анчелотти предстоит домашний матч с «Вильярреалом», который состоится в субботу, 25 сентября. Начало игры — в 22:00 мск.
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