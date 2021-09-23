Тухель отреагировал на прервавшуюся 10-матчевую безголевую серию Вернера

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат встречи 3-го раунда Кубка лиги с «Астон Виллой» (1:1, 4:3 пен.), а также отреагировал на тот факт, что 25-летний немецкий форвард синих Тимо Вернер прервал свою 10-матчевую безголевую серию.

«Это был хороший энергичный матч, в котором обе команды приложили все силы для победы и имели отличные шансы. «Астон Вилла», как и 10 дней назад, сыграла великолепно, но и мы справились наилучшим образом.

Это был увлекательный матч для пришедших на стадион зрителей. Прежде всего мы играем ради болельщиков. Я рад, что нам удалось победить. Это был очень непростой матч, в котором мы смогли дать игровую практику целому ряду футболистов.

Мы произвели много изменений, и команда никогда не выходила на поле в таком сочетании. В таких условиях требуется определённое время на адаптацию на поле. Нам важно было не ожидать слишком многого в вопросах креативности. Мы рассчитывали увидеть максимально энергичный футбол в исполнении команды, и мы увидели это. С каждой минутой мы набираем уверенность в своих силах.

Прервавшаяся серия Вернера? Наша задача — создавать для него голевые ситуации, и в них уже всё зависит от него. Для форварда нет лучшего ощущения, чем забитые голы», — цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».