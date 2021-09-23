Тиль отметился дублем за «Фейеноорд» в матче с «Херенвеном». У него 9 голов в 12 матчах

23-летний нидерландский хавбек московского «Спартака» Гус Тиль, выступающий на правах аренды за «Фейеноорд», находится в прекрасной форме — накануне он отметился дублем в матче 6-го тура Эредивизии с «Херенвеном» (3:1).
Таким образом, на счету полузащитника уже девять голов в 12 матчах за «Фейеноорд» с начала сезона. Отметим, что футболист вызывался Луи ван Галом на сентябрьский сбор Нидерландов на матчи отбора к ЧМ-2022. В матче с Черногорией (4:0) он появился на замену на 84-й минуте и не отметился результативными действиями, а в игре с Турцией (6:1) он записал на свой счёт забитый мяч.
Напомним, Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба.
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