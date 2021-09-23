У экс-тренера «Ньюкасла» выявлена поздняя стадия слабоумия

У 74-летнего ирландского специалиста Джо Киннира, возглавлявшего ранее «Ньюкасл» и известного по выступлениям в 1960-1970-х годах за «Тоттенхэм Хотспур», выявлена поздняя стадия деменции. Об этой проблеме высказалась семья экс-футболиста.



«Мне было очень грустно видеть, так много бывших игроков борются с деменцией. Это просто ужасно. Многие страхуют футболистов от травм, так почему бы не ввести обязательное страхование от подобных болезней? В футболе достаточно денег, чтобы помогать тем, кто в них нуждается. Функционеры обязаны предпринять дальнейшие шаги, чтобы сделать игру более безопасной для тех, кто играет сейчас и в будущем уйдёт на пенсию. В обеих областях необходимо сделать больше. Этот разговор даже не конкретно о нас — это о футболе в целом», — цитирует заявление жены Киннира The Telegraph.



Отмечается, что у Киннира была диагностирована агрессивная форма сосудистой деменции с ранним началом в 2015 году уже через год после ухода из «Ньюкасла». К настоящему моменту заболевание перешло в позднюю стадию.