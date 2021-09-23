«Барса» готова заплатить за тренера Бельгии, «Ростов» вылетел из Кубка. Главное к утру
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«Барселона» ведёт поиск сменщика для Рональда Кумана, «Ростов» сенсационно вылетел из Кубка России, а Дмитрий Хохлов подал в суд на социальную сеть. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» готова заплатить € 1,8 млн отступных за главного тренера сборной Бельгии.
- «Чайка» минимально обыграла «Ростов» в Кубке России. Клуб Сёмина вылетел из турнира.
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