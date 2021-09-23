«Барса» готова заплатить за тренера Бельгии, «Ростов» вылетел из Кубка. Главное к утру

«Барселона» ведёт поиск сменщика для Рональда Кумана, «Ростов» сенсационно вылетел из Кубка России, а Дмитрий Хохлов подал в суд на социальную сеть. Главное к утру в подборке «Чемпионата».