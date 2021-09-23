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«Барса» готова заплатить за тренера Бельгии, «Ростов» вылетел из Кубка. Главное к утру

«Барса» готова заплатить за тренера Бельгии, «Ростов» вылетел из Кубка. Главное к утру
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«Барселона» ведёт поиск сменщика для Рональда Кумана, «Ростов» сенсационно вылетел из Кубка России, а Дмитрий Хохлов подал в суд на социальную сеть. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» готова заплатить € 1,8 млн отступных за главного тренера сборной Бельгии.
  2. «Чайка» минимально обыграла «Ростов» в Кубке России. Клуб Сёмина вылетел из турнира.
  3. Дмитрий Хохлов подал в суд на «Фейсбук» из-за своей фамилии.
  4. «Крылья Советов» разгромили «Знамя» со счётом 10:0.
  5. Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв Вьетнам.
  6. Дортмундская «Боруссия» изучила возможность покупки Арсена Захаряна.
  7. «Вест Хэм» с Кралом и Влашичем выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка английский лиги .
  8. КХЛ: «Витязь» прервал серию из шести поражений. «Локомотив» проиграл в шестом матче в сезоне.
  9. Донецкий «Шахтёр» разгромил киевское «Динамо» и завоевал Суперкубок Украины.
  10. Валерий Газзаев не смог переизбраться в Госдуму.
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