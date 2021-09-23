Алекс Крал опубликовал пост после победы над «МЮ» в его дебютном матче за «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Алекс Крал, перешедший в лондонский клуб из московского «Спартака» на правах аренды, опубликовал пост после дебютного матча за «молотобойцев». В 1/16 финала Кубка английской лиги подопечные Дэвида Мойеса на выезде обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

«Вот это вечер! Мой дебют и прекрасная победа команды! Мы вышли в следующий раунд!» — написал Крал.

Пост доступен в «инстаграме» Алекса Крала.

Автором единственного гола стал полузащитник лондонцев Мануэль Лансини. Крал провёл на поле весь матч. Хавбек «Вест Хэма» Никола Влашич, ранее выступавший за московский ЦСКА, вышел на замену на 69-й минуте.

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