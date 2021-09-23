Ляказетт не хочет продлевать контракт с «Арсеналом»

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт не хочет продлевать контракт с клубом, информирует Le10Sport.

По сведениям источника, Ляказетт с большой долей вероятности покинет «Арсенал» по истечении контракта – следующим летом. Переговоры сторон о пролонгации сотрудничества зашли в тупик. Основным претендентом на подписание Александра в качестве свободного агента является мадридский «Атлетико».

Ляказетт — воспитанник «Лиона». С 2010 года форвард выступал за основную команду французского клуба. В 2017 году Ляказетт перешёл в лондонский «Арсенал». В сезоне-2020/2021 француз провёл за «Арсенал» 34 матча, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Атлетико», «Севилья» и «Рома следят за неопределённостью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 35 млн.