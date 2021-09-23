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Главный тренер «Метца» призвал Мбаппе быть скромнее

Главный тренер «Метца» призвал Мбаппе быть скромнее
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Главный тренер «Метца» Фредерик Антонетти раскритиковал поведение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мне нравится Мбаппе, но если он хочет, чтобы его любили, то должен вести себя по-другому. Ему пошло бы на пользу, если бы он стал скромнее», – цитирует Антонетти L’Équipe.

Напомним, 22 сентября в рамках французской Лиги 1 встречались «Метц» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу парижан.

На 95-й минуте Ашраф Хакими забил гол, благодаря которому «Пари Сен-Жермен» одержал 7-ю подряд победу в чемпионате. Килиан Мбаппе подбежал к вратарю «Метца» и выкрикнул что-то в его адрес, чем спровоцировал стычку на поле.

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