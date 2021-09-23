Главный тренер «Метца» призвал Мбаппе быть скромнее

Главный тренер «Метца» Фредерик Антонетти раскритиковал поведение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.



«Мне нравится Мбаппе, но если он хочет, чтобы его любили, то должен вести себя по-другому. Ему пошло бы на пользу, если бы он стал скромнее», – цитирует Антонетти L’Équipe.



Напомним, 22 сентября в рамках французской Лиги 1 встречались «Метц» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу парижан.



На 95-й минуте Ашраф Хакими забил гол, благодаря которому «Пари Сен-Жермен» одержал 7-ю подряд победу в чемпионате. Килиан Мбаппе подбежал к вратарю «Метца» и выкрикнул что-то в его адрес, чем спровоцировал стычку на поле.

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