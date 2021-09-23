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Марк Ноубл: последний раз мы побеждали «МЮ» на выезде, когда за «Вест Хэм» играл Тевес

Марк Ноубл: последний раз мы побеждали «МЮ» на выезде, когда за «Вест Хэм» играл Тевес
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Марк Ноубл прокомментировал победу в матче с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка английской лиги со счётом 1:0.

«Это был прекрасный вечер для «Вест Хэма». Для меня и других футболистов команды это был невероятный матч. Мы одержали великолепную победу над «Манчестер Юнайтед» на выезде. По своему опыту могу сказать, что это случается не так часто.

Последний раз мы обыграли «МЮ» на выезде, когда за нас ещё играл Карлос Тевес, так что это было лет 14 назад. Это особенный вечер. У нас получился отличный старт сезона», — приводит слова Ноубла официальный сайт «Вест Хэма».

В 1/8 финала команда Дэвида Мойеса сыграет с «Манчестер Сити».

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