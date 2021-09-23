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Луис Суарес забивал на каждой минуте матча в своей карьере

Луис Суарес забивал на каждой минуте матча в своей карьере
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В матче 6-го тура испанской Примеры нападающий «Атлетико» Луис Суарес принёс команде победу со счётом 2:1, оформив дубль. Уругваец отметился голами на 78-й и 90+1-й минутах, что позволило ему достигнуть новой статистической вершины.

Согласно сведениям El Pais, Луис Суарес забивал на каждой минуте матча в своей карьере. 78-я минута игры была единственной, на которой уругваец ранее не отправлял мяч в сетку ворот соперника. Таким образом, в бомбардирской копилке Суареса теперь есть голы с 1-й по 90+7-ю минуту матчей.

Рекордный гол Луиса Суареса

Отметим, ранее из ныне играющих футболистов подобным достижением отметились Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович.

Всего Луис Суарес провёл за карьеру 661 матч во всех клубах и турнирах, забил 427 голов и отдал 238 результативных передач.

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