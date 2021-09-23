Тимо Вернер отреагировал на прервавшуюся 10-матчевую безголевую серию

Нападающий «Челси» Тимо Вернер отреагировал на то, что прервалась его 10-матчевая безголевая серия.
«Приятно было вновь услышать, как болельщики скандируют моё имя. Здорово снова вернуть свою фамилию на табло. Нужно продолжать побеждать, необходимо выйти в следующий раунд Кубка лиги. Гол смог раскрыть игру. В первом тайме и у нас, и у «Астон Виллы» были проблемы, обе команды вели себя инертно. После нашего гола мы оказались под давлением и потеряли контроль, позволили сопернику сравнять счёт, однако после этого мы показали хорошую реакцию. Мы хотели победить в основное время, но не получилось. Правда, нам повезло в серии пенальти», — цитирует Вернера Goal.
22 сентября в рамках Кубка лиги встречались лондонский «Челси» и бирмингемская «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Главным арбитром матча был Грэмм Скотт. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Лондона.
- 23 сентября 2021
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