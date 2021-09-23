В «Ювентусе» подтвердили факт переговоров с Дибалой по новому контракту

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед подтвердил факт переговоров с нападающим Пауло Дибалой по поводу возможной пролонгации сотрудничества.

«Мы действительно ведём переговоры с Пауло Дибалой о продлении контракта. Клуб уверен, что соглашение будет достигнуто», — приводит слова Недведа журналист Николо Скира в «Твиттере».

Ранее стало известно, что в конце сентября состоится новый этап переговоров между «Ювентусом» и Дибалой.

В августе СМИ сообщали, что 27-летний аргентинский нападающий не мог договориться с «Ювентусом» о новом контракте. Клуб предлагал игроку соглашение до 2025 года, зарплату € 8,5 млн в год плюс € 1 млн в качестве бонусов. Футболист, в свою очередь, хочет контракт до 2026 года, зарплату в € 10 млн и € 2 млн бонусов.