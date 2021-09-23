В домах экс-руководителей «Тамбова» проходят обыски по уголовному делу о мошенничестве

Правоохранительные органы проводят обыски по уголовному делу о мошенничестве у экс-руководителей футбольного клуба «Тамбов». Обыски проходят в домах бывшего спортивного директора Павла Худякова, бывшего генерального директора Ольги Коноваловой и ещё нескольких сотрудников клуба, информирует телеграм-канал Baza.

Размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивается в 536,8 млн рублей. Из-за финансовых проблем деятельность клуба была приостановлена. В отношении руководителей «Тамбова» были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В частности, из-за того, что клуб не выплачивал зарплаты футболистам.

Стоит отметить, что следствие уже не впервые интересуется экс-руководителями «Тамбова». Ранее их обвиняли по делу о намеренном поражении в нескольких матчах и махинациях с зарплатами игроков.