В домах экс-руководителей «Тамбова» проходят обыски по уголовному делу о мошенничестве

Правоохранительные органы проводят обыски по уголовному делу о мошенничестве у экс-руководителей футбольного клуба «Тамбов». Обыски проходят в домах бывшего спортивного директора Павла Худякова, бывшего генерального директора Ольги Коноваловой и ещё нескольких сотрудников клуба, информирует телеграм-канал Baza.
Размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивается в 536,8 млн рублей. Из-за финансовых проблем деятельность клуба была приостановлена. В отношении руководителей «Тамбова» были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В частности, из-за того, что клуб не выплачивал зарплаты футболистам.
Стоит отметить, что следствие уже не впервые интересуется экс-руководителями «Тамбова». Ранее их обвиняли по делу о намеренном поражении в нескольких матчах и махинациях с зарплатами игроков.
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