Яковлев: ЦСКА привёз сильный состав на матч с ижевским «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев высказался в преддверии матча 2-го тура группового этапа Кубка России с ижевским «Зенитом».

«Это наша первая кубковая игра в сезоне. Не надо смотреть на то, в какой лиге играет соперник и какие у него результаты в последних играх. Важно оттолкнуться от своей игры и должным образом настроиться. В Ижевск приехал сильный состав, за исключением нескольких лидеров тренеры взяли всю основу, и это само по себе говорит о наших намерениях в Кубке», — приводит слова Яковлева пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 23 сентября, в матче 2-го тура группового этапа Кубка России сезона-2021/2022 «Зенит-Ижевск» примет на своём поле московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный — Зенит» в Ижевске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча «Зенит-Ижевск» — ЦСКА.