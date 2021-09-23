«Хочу, чтобы он потел». Дион Даблин раскритиковал Антони Марсьяля

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дион Даблин раскритиковал игру Антони Марсьяля в матче 1/16 финала Кубка английской лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (0:1).

«Антони Марсьяль должен лучше проявлять себя. Мы говорили об этом уже много раз, но пока он не помогает команде. Я хочу, чтобы он потел на поле и забивал голы. В «Юнайтед» он пока делает недостаточно. Иногда он может блеснуть, и ты начинаешь думать, что это начало, но потом он опять ничего не делает.

На его движения просто ужасно смотреть. Он не хочет бегать и упорно работать ради выступления за «Манчестер Юнайтед» под девятым номером», — приводит слова Даблина BBC.

Главные события АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Видеообзор матча «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре АПЛ