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«Барселона» рассматривает Тьерри Анри в качестве кандидата на пост главного тренера

«Барселона» рассматривает Тьерри Анри в качестве кандидата на пост главного тренера
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«Барселона» рассматривает вариант с приглашением бывшего нападающего сине-гранатовых Тьерри Анри на пост главного тренера клуба, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, команда уже рассматривала француза в 2017 году, когда её возглавил Эрнесто Вальверде.

Последним местом работы Анри на клубном уровне был «Монреаль Импэкт». Специалист возглавил канадскую команду в ноябре 2019 года, а в феврале 2021 года ушёл по семейным обстоятельствам. В октябре 2018 года француз был назначен главным тренером «Монако». В январе 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб временно отстранил Анри от обязанностей главного тренера команды, после чего Тьерри был уволен со своей должности из-за неудовлетворительных результатов работы.

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