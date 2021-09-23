Гончаренко: у «Краснодара» есть желание пройти в Кубке России как можно дальше

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился мнением о победе в матче группового этапа Кубка России с «Ленинградцем» (2:0).



«Мы не ожидали простой игры, поскольку такие кубковые матчи характеризуются тем, что для «Ленинградца» это самая важная игра в сезоне. Соответственно, уровень их мотивации очень высокий. Мы со всей серьёзностью подошли к матчу. Да, была ротация, кому-то дали паузу, но привезли основной состав, потому что есть желание пройти в Кубке как можно дальше.



Что касается игры, не так остро мы сыграли в атаке, как привыкли. Может быть, не могли долго приспособиться к мячу и полю, очень сложно было играть между линиями, больше атаковали флангами. Порадовало то, как после потери мяча быстро возвращали его. И отношение ребят к матчу было на хорошем уровне», — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

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