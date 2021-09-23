Гончаренко: у «Краснодара» есть желание пройти в Кубке России как можно дальше

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился мнением о победе в матче группового этапа Кубка России с «Ленинградцем» (2:0).
«Мы не ожидали простой игры, поскольку такие кубковые матчи характеризуются тем, что для «Ленинградца» это самая важная игра в сезоне. Соответственно, уровень их мотивации очень высокий. Мы со всей серьёзностью подошли к матчу. Да, была ротация, кому-то дали паузу, но привезли основной состав, потому что есть желание пройти в Кубке как можно дальше.
Что касается игры, не так остро мы сыграли в атаке, как привыкли. Может быть, не могли долго приспособиться к мячу и полю, очень сложно было играть между линиями, больше атаковали флангами. Порадовало то, как после потери мяча быстро возвращали его. И отношение ребят к матчу было на хорошем уровне», — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.
- 23 сентября 2021
-
12:54
-
12:48
-
12:26
-
12:16
-
12:16
-
11:57
-
11:40
-
11:29
-
11:23
-
11:20
-
11:17
-
11:12
-
10:57
-
10:34
-
10:29
-
10:25
-
09:58
-
09:56
-
09:32
-
09:31
-
08:57
-
08:49
-
08:30
-
08:04
-
07:43
-
07:22
-
07:06
-
06:51
-
05:23
-
04:57
-
04:39
-
04:23
-
03:56
-
03:42
-
03:05