УЕФА вдвое увеличил призовой фонд женского Евро-2022

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) увеличил призовой фонд женского чемпионата Европы — 2022. Соответствующее решение принято исполнительным комитетом организации, информирует официальный сайт УЕФА.

Согласно сведениям источника, призовой фонд турнира, в котором примут участие 16 национальных команд, составит € 16 млн. Примечательно, что призовой фонд женского Евро-2017, который проходил в Нидерландах, составлял € 8 млн. Таким образом, УЕФА вдвое увеличил призовые турнира, который пройдёт в 2022 году в Англии.

Напомним, женский чемпионат Европы, как и мужской, проводится раз в четыре года. В 2017 году победителем Евро стала национальная команда Нидерландов, которая являлась хозяйкой турнира.