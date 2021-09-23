ЦСКА объявил состав на матч Кубка России с ижевским «Зенитом»

Сегодня, 23 сентября, в матче 2-го тура группового этапа Кубка России сезона-2021/2022 «Зенит-Ижевск» примет на своём поле московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный — Зенит» в Ижевске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:15 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча «Зенит-Ижевск» — ЦСКА.

Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Набабкин, Каптилович, Бистрович, Дауров, Багринцев, Мухин, Бохинен, Кучаев, Ахметов, Яковлев.

Запасные: Боков, Дивеев, Обляков, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке, Чалов.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Смолиным (Великий Устюг). В роли ассистентов выступят Андрей Пелых (Санкт-Петербург) и Рустам Равилов (Саранск). Резервный рефери — Михаил Черемных (Пермь).



Напомним, действующим обладателем Кубка страны является московский «Локомотив». В финале прошлого розыгрыша соревнования железнодорожники обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 3:1.