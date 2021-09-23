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Артём Милевский объявил о завершении карьеры футболиста

Артём Милевский объявил о завершении карьеры футболиста
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Скандально известный украинский нападающий белорусского происхождения Артём Милевский объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 36 лет.

«Мастера, всем привет! Вот и пришло время прощаться с большим футболом. Я долго этого боялся. Долго уходил от этого. Были у меня варианты, были предложения. Но, наверное, я говорю себе: «Хватит», — сказал Милевский в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Милевский начинал карьеру в «Борисфене» из Борисполя, затем много лет играл в киевском «Динамо». После этого он защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», российского «Тосно» и венгерской «Кишварды». Последним его клубом стал украинский «Минай».

В копилке трофеев 36-летнего форварда три чемпионства Украины, четыре Кубка и три Суперкубка страны, чемпионство, Кубок и три Суперкубка Беларуси. В составе сборной Украины Артём Милевский стал четвертьфиналистом чемпионата мира — 2006.

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