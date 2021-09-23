УЕФА утвердил новую систему солидарных выплат для клубов, не участвующих в еврокубках

Исполнительный комитет УЕФА утвердил расширенную модель солидарных выплат для клубов, которые не участвуют в еврокубках, сообщает пресс-служба организации.
В список ключевых изменений вошли:
• Увеличение долей всех ассоциаций, не входящих в первую пятёрку (примечание: пятью ведущими ассоциациями являются Англия, Испания, Германия, Италия и Франция), и ограничение долей пяти ведущих ассоциаций;
• Сокращение разрыва между ассоциациями с клубами и без клубов, участвующих в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА;
• Уменьшение веса рыночных долей и распределение средств на основе справедливых и понятных спортивных принципов;
• Солидарные выплаты клубам, не участвующим в турнирах УЕФА, в размере 4% (€ 140 млн при прогнозируемом общем доходе в € 3,5 млрд) будут дополнены 30% доходов от клубных турниров УЕФА от суммы свыше € 3,5 млрд при условии максимального порога в € 35 млн.
В результате для клубов, оставшихся за бортом турниров УЕФА, будет доступно € 175 млн, тогда как в цикле 2018-2021 эта сумма равнялась € 130 млн. Доля, зарезервированная для ассоциаций, не входящих в топ-5, увеличится до € 132,5 млн (примерно на € 50 млн больше, чем по предыдущей схеме, что составляет рост более чем на 60%).
- 23 сентября 2021
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