Большинство клубов ФНЛ поддержали реформу Hypercube

Компания Hypercube и Проектный офис РФС провели консультации с большинством клубов Футбольной национальной лиги о возможном изменении формата турнира. На данный момент проект «Сатурн-20», предполагающий разделение команд на две группы с последующими переходами между ними, поддержали больше половины клубов Футбольной национальной лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Однозначно против высказались только представители «Волгаря». Таким образом, на голосовании в начале октября предлагаемый формат с большой долей вероятности будет одобрен, и изменения вступят в силу уже с сезона-2022/2023. В оставшееся до голосования время консультации будут продолжены.
Ранее клубам Футбольной национальной лиги предложили вариант реформирования турнира с переходом на формат «Сатурн-20». Команды делятся на две группы: в «золотую» входят клубы, вылетевшие из РПЛ, и клубы ФНЛ, занявшие места не ниже 10-го, в «серебряную» — клубы, перешедшие из ФНЛ-2, и команды ФНЛ, занявшие места, начиная с 11-го. В обеих группах команды играют по 18 матчей по круговой системе.
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