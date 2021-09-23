Паршивлюк — о победе в матче Кубка России: профессионально отнеслись к делу

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал победу в матче Кубка России со ставропольским «Динамо» (6:0).
«Приятные чувства, конечно. Очень рад, горжусь, что тренеры доверили мне капитанскую повязку. С трепетными чувствами выводил команду на поле и очень рад, что удалось добиться победы. В подобных матчах, когда приезжает команда Премьер-Лиги, клубам из низших дивизионов нечего терять, ведь для них это матч сезона. Пришло много болельщиков, так что на стадионе была хорошая атмосфера. Мы профессионально отнеслись к своему делу, выполнили всё, о чём договаривались, отсюда такой результат.
Игра давалась, чувствовали себя раскрепощённо, поэтому можно было активнее идти в атаку и чуть-чуть оголять зоны сзади. Всё получалось, забили красивые голы и порадовали болельщиков. Была небольшая ротация — кто-то сыграл тайм, кто-то побольше. По прошедшей встрече и не скажешь, что у нас был матч три дня назад. Надеюсь, что с «Рубином» все будут такими же свежими и при наших болельщиках мы добьёмся результата, который их порадует», — сказал Паршивлюк в интервью для клубной пресс-службы.
- 23 сентября 2021
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