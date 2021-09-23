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«Локомотив» займётся изучением генома футболистов

«Локомотив» займётся изучением генома футболистов
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Московский «Локомотив» займётся изучением генома футболистов. Железнодорожники будут сотрудничать в этом направлении с медико-генетическим центром Genotek, информирует официальный сайт футбольного клуба.

«Цель сотрудничества – изучение генома спортсменов и выявление генетических маркеров, отвечающих за спортивные навыки атлетов. Все игроки основной команды, а также футболисты остальных команд клуба, станут участниками комплексного генетического исследования, которое предоставляет возможность анализа тысяч генов, ответственных за происхождение, здоровье, долголетие, спортивные навыки, реакции на приём лекарств и на различное питание. Полученный ДНК-профиль позволяет специалистам персонально разработать рекомендации по профилактике заболеваний, диете и образу жизни», — сообщает пресс-служба «Локомотива».

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