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Каннаваро покинет пост наставника «Гуанчжоу» из-за финансовых проблем клуба

Каннаваро покинет пост наставника «Гуанчжоу» из-за финансовых проблем клуба
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Легендарный итальянский экс-футболист Фабио Каннаваро покинет должность главного тренера китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд», информирует издание Sohu.

Холдинг China Evergrande Group, владеющий клубом, испытывает серьёзные финансовые трудности. В связи с этим «Гуанчжоу» не может продолжать сотрудничество с именитым итальянцем.

Клуб договорился с 48-летним Каннаваро о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. При этом «Гуанчжоу Эвергранд» не планирует сниматься с чемпионата Китая и доиграет нынешний сезон.

Напомним, Каннаваро работает в Поднебесной с 2016 года. С 2017 года итальянец возглавляет «Гуанчжоу Эвергранд». В определённый период времени он совмещал работу в клубе и в сборной Китая, но позже покинул тренерский мостик национальной команды.

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