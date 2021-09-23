Уткин: Жирков поиграет в ЛФЛ. Там весёлая команда: Сычёв, Шишкин и Глушаков
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Известный комментатор Василий Уткин рассказал, что Юрий Жирков будет выступать на любительском уровне за команду «Аминьево».
«Юрий Жирков между тем поиграет в ЛФЛ. Он заявлен за команду «Аминьево», это Юго-запад. Там весёлая команда. Есть еще Сычёв, Шишкин. И игрок сборной России Денис Глушаков. Полагаю, если что, он расскажет Карпину, набрал ли Юрий Валентинович форму», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, полузащитник Юрий Жирков во время чемпионата Европы — 2020 покинул расположение сборной России по причине повреждения. Футболист отправился на лечение в Москву и больше не сыграл на Евро-2020. «Зенит» не стал продлевать контракт с футболистом, который находится в статусе свободного агента.
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